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В Новороссийском порту новые кадровые назначения

Группа НМТП сообщает, что по результатам заседания Совета директоров ПАО «НМТП», состоявшегося 14 ноября 2019 года, заместителем генерального директора по финансам и экономике ПАО «НМТП» назначен Мельников Николай Витальевич.

Н.В. Мельников – экономист по образованию, окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «бухгалтерский учет и аудит». Ранее занимал руководящие должности в организациях системы ПАО «Траснефть» (АО «Транснефть – Терминал», ООО «Транснефть – Сервис»).

На должность руководителя Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсам Группы компаний ПАО «НМТП» назначен Панюта Сергей Васильевич.

С.В. Панюта – экономист-менеджер по образованию, окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «экономика и управление на предприятии (в машиностроении и приборостроении). Ранее занимал должность заместителя Центра организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсам Группы компаний ПАО «НМТП».

Источник: пресс-служба порта

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Категория: Новости / Официальные новости

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