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С днем участкового уполномоченного полиции!

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.

Руководство Управления МВД России по городу Новороссийску, ветеранская организация и Общественный совет при Управлении  поздравляют личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником - Днем участковых уполномоченных полиции!

"Во все времена участковый уполномоченный полиции ближе всех находится к населению, первым встречается с человеческой бедой, первым принимает сигнал о помощи. Сегодня участковыми выполняются важнейшие задачи по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. Именно к участковому уполномоченному первому обращаются граждане со своими бедами и проблемами, за правовой помощью и поддержкой. Во многом от их умелых и профессионально-грамотных действий зависят спокойствие и порядок.

Желаем Вам крепкого здоровья, мира, успехов в службе, счастья и благополучия. Самые добрые пожелания ветеранам службы и членам семей участковых полицейских!"

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Категория: Новости / Официальные новости

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