На дороги курорта  нанесут 25 тонн краски

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До конца года на территории всего муниципалитета обновят дорожную разметку и пешеходные переходы.

Свежеокрашены будут разделительные полосы, сплошные и прерывистые линии, стоп-линии, боковые линии границ проезжей части. Заново нанесут и знаки разметки в Геленджике и внутри округов.

В общей сложности маркировочной машиной будет нанесено порядка 188 километров прерывистых и сплошных линий. Более семисот стрел и четырехсот квадратных метров букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки. Уже начали обновлять пешеходные переходы, общая площадь которых составляет более 10-ти тысяч квадратных метров, их наносятся вручную пистолетом-распылителем, начали с главных улиц Геленджика, но работа не прекращается.

Чтобы осуществить всё запланированное в кратчайшие сроки, дорожники работают днём и ночью. Просьба к участникам дорожного движения отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик