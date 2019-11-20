Прогноз чрезвычайных ситуаций природного характера на период с 21 по 27 ноября

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По данным Краснодарского ЦГМС на период с 21 по 23 ноября 2019 года:

21 ноября по Краснодарскому краю: местами небольшие осадки, в горах снег. В отдельных районах края гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-восточный, восточный ночью 7-12 м/с местами порывы 15-18 м/с; днем 9-14 м/с, местами порывы 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 1…6° мороза, местами в восточной половине края 5…10° мороза; днем 0...5° тепла.

На Черноморском побережье утром и днем местами осадки, в предгорных районах снег. Ветер ночью северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке Анапа-Геленджик 18-23 м/с; днем 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с, на участке Анапа-Геленджик 24-29 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, в горах Туапсинского района -4…+1°; днем +4...+9°.

22-23 ноября по Краснодарскому краю: в начале периода местами небольшие осадки. Ветер восточный, северо- восточный 9-14 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, в отдельных районах до +10° мороза; днем 0…+5°.

На Черноморском побережье без существенных осадков, по югу побережья местами слабые осадки. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, на участке Анапа- Геленджик порывы 24-29 м/с, 23.11 12-17 м/с с порывами по северу до 25 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем по северу побережья +5.... +10°, по югу +7...+12°, 23.11 до +14°.

24-25 ноября по Краснодарскому краю: без осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы 13-

18 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, по восточной половине края местами до -7°; днём +5…+10°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +4…+9°; днём +9…+14°.

26-27 ноября по Краснодарскому краю: днем 26 ноября местами, в течение суток 27 ноября в большинстве районов края – осадки. 26 ноября местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 0 …+5°, в восточной половине края местами до 0…-5°; днём +5…+10°.

На Черноморском побережье: ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +8…+13°, по югу побережья +15…+18°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"