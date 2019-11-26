/Официальные новости/

Народный избранник Владимир Синяговский  в рамках региональной недели  провел прием граждан в Новороссийске

25 ноября в рамках региональной недели в Новороссийске депутат Госдумы Владимир Синяговский провел прием граждан.

Приятно, что люди приходят не только с личными просьбами, но и со словами благодарности. Так, например, Ольга Колесникова поблагодарила депутата за решение вопроса по электроснабжению земельного участка многодетной семьи. «Владимир Ильич, спасибо большое, что не оставили без внимания, и в короткие сроки помогли многодетной семье в подключении коммуникаций. На сегодня в доме уже есть свет, газ тоже обещали провести на днях. Огромное Вам спасибо!» - поблагодарила Ольга.
Кроме того на прием с вопросом об оказании медицинской помощи пришла Мария Тажедтинова. Совсем недавно она получила направление в онкологическое отделение Краснодарской больницы. Мария объяснила, что ее болезнь прогрессирует и находится в агрессивной стадии.
Депутат не оставил без внимания данный вопрос: «Мария Семеновна, здоровье это важно. В нашей краевой больнице работают высококачественные специалисты, которые окажут вам необходимую помощь. Беру Ваш вопрос под личный контроль. Желаю Вам скорейшего выздоровления».
Так же к депутату обратилась почетный гражданин города-героя Нина Москалева. В ходе беседы обсудили итоги XIX Съезда партии «Единая Россия». Нина Федотьевна подчеркнула: «Необходимо активизировать работу Новороссийского отделения партии.  Нужно наладить еще более тесный контакт с людьми, они не видят работы партийцев. Им нужно это показывать, предоставить  доступ к информации. За продуктивным взаимодействием будущее.»
Владимир Ильич поддержал и добавил: «Все верно. Чем ближе мы будем к народу, тем качественнее будет наша работа. Например, теперь в партии появится правозащитный центр, который позволит усилить работу по защите прав граждан. Это огромный шаг к получению большего доверия со стороны народа. Но его же нужно оправдывать! Нельзя быть пустословными. Нужно максимально стараться помочь. Мы призваны помогать людям! Важнее задачи нет!”
В завершении приема парламентарий обсудил с Виктором Алеуловым развитие малого и среднего бизнеса в рамках существующих краевых и федеральных программ.
Просмотров: 119 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Завершилась открытая Спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» 2019 года

Владимир Синяговский: На съезде партии «Единая Россия» были поставлены новые задачи, нацеленные на улучшение качества жизни всех россиян.

Образ университета будущего создадут участники деловой программы финала III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы»

Теперь можно брать больницы в аренду?

Эффективное управление коммерческой недвижимостью

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!