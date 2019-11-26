Народный избранник Владимир Синяговский  в рамках региональной недели  провел прием граждан в Новороссийске

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25 ноября в рамках региональной недели в Новороссийске депутат Госдумы Владимир Синяговский провел прием граждан.

Приятно, что люди приходят не только с личными просьбами, но и со словами благодарности. Так, например, Ольга Колесникова поблагодарила депутата за решение вопроса по электроснабжению земельного участка многодетной семьи. «Владимир Ильич, спасибо большое, что не оставили без внимания, и в короткие сроки помогли многодетной семье в подключении коммуникаций. На сегодня в доме уже есть свет, газ тоже обещали провести на днях. Огромное Вам спасибо!» - поблагодарила Ольга.

Кроме того на прием с вопросом об оказании медицинской помощи пришла Мария Тажедтинова. Совсем недавно она получила направление в онкологическое отделение Краснодарской больницы. Мария объяснила, что ее болезнь прогрессирует и находится в агрессивной стадии.

Депутат не оставил без внимания данный вопрос: «Мария Семеновна, здоровье это важно. В нашей краевой больнице работают высококачественные специалисты, которые окажут вам необходимую помощь. Беру Ваш вопрос под личный контроль. Желаю Вам скорейшего выздоровления».

Так же к депутату обратилась почетный гражданин города-героя Нина Москалева. В ходе беседы обсудили итоги XIX Съезда партии «Единая Россия». Нина Федотьевна подчеркнула: «Необходимо активизировать работу Новороссийского отделения партии. Нужно наладить еще более тесный контакт с людьми, они не видят работы партийцев. Им нужно это показывать, предоставить доступ к информации. За продуктивным взаимодействием будущее.»

Владимир Ильич поддержал и добавил: «Все верно. Чем ближе мы будем к народу, тем качественнее будет наша работа. Например, теперь в партии появится правозащитный центр, который позволит усилить работу по защите прав граждан. Это огромный шаг к получению большего доверия со стороны народа. Но его же нужно оправдывать! Нельзя быть пустословными. Нужно максимально стараться помочь. Мы призваны помогать людям! Важнее задачи нет!”

В завершении приема парламентарий обсудил с Виктором Алеуловым развитие малого и среднего бизнеса в рамках существующих краевых и федеральных программ.