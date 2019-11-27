Депутат провел прием граждан в Краснодаре

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, в рамках региональной недели, посвящённой дню рождения Партии «Единая Россия» провёл приём граждан в Краснодарской региональной общественной приёмной Председателя Партии Д.А.Медведева.

Все вопросы важны и требуют скорейшего решения, тематика их разнообразна.

Так, например, Краснодарка Оксана Владимировна обратилась к Владимиру Ильичу за помощью и поддержкой в нелегкой жизненной ситуации. Имея серьезное онкологическое заболевание, проходя лечение, Оксана Владимировна должна оформить группу инвалидности для получения социальной выплаты. Но с чего начать и где найти поддержку Оксана Владимировна узнала в ходе приёма. Уже в конце встречи был расписан план подробных действий и назначены встречи в медицинском учреждении для скорейшего решения накопившихся вопросов.

Людмила Владимировна, проживающая в городе Краснодаре, пришла на приём к депутату в интересах своего сына, который является студентом второго курса Волгоградского медицинского колледжа. Суть просьбы заключалась в переводе из колледжа в Волгограде в Краснодарский медицинский колледж по состоянию здоровья. Подготовлен проект депутатского обращения на имя Министра образования Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность решения данного вопроса.

Инна Геннадьевна, проживающая в пригороде Краснодара, ст. Елизаветинской, обратилась к Владимиру Синяговскому по вопросам дошкольного образования. По результату встречи было направлено депутатское письмо на имя Председателя городской Думы Краснодара с просьбой рассмотреть данное обращение и оказать возможное содействие в решении вопросов.

Надежда Михайловна приехала на приём к Владимиру Синяговскому из Славянска-на-Кубани по вопросу благоустройства улицы Полковой, на которой частично отсутствует освещение, асфальт и тротуары. Пообщавшись с коллегами, избранными от данной территории, главой города была назначена дата выезда на место для разработки плана действий по поступившим вопросам.

Приём прошёл в доброй обстановке, а всем гражданам, пришедшим на приём была оказана подробная консультация, и выработан алгоритм дальнейших действий по всем заданным вопросам.