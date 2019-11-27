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Строительство жилого комплекса «Монако» и «Монако-2» в селе Агой

На одном из приемов граждан, проходившем в Туапсинском районе, к депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому обратились за помощью в решении вопроса завершения строительства жилых комплексов «Монако» и «Монако-2», расположенных в селе Агой.

Депутат подчеркнул, что проблема незавершенного строительства является одной из главных проблем в реалиях нашего времени, поэтому решать ее нужно взаимодействуя с представителями краевой, муниципальной власти и бизнесом.

На сегодняшний день строительные работы по объекту «Монако» возобновлены, выведен каркас трех этажей здания, выполнено заполнение каркаса второго этажа бетонными блоками, залиты плиты перекрытия третьего этажа, производится монтаж внутренних и внешних перегородок здания, монтаж оконных блоков, устройство кровли.

По объекту «Монако-2» – залит фундамент, ведутся работы по устройству армирования стен цокольного этажа.

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Монако», по которому заключено 43 договора долевого участия, планируется в конце декабря 2019 года, а объект «Монако-2» для 24 дольщиков в декабре 2020 года.

Работы до завершения строительства будут находится на контроле Владимира Синяговского.

 

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Категория: Новости / Официальные новости

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