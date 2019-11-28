Решение вопросов долевого строительства по улице Портовиков в городе Туапсе

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В сентябре 2018 года в адрес депутата Государственной Думы Владимира Синяговского поступило обращение по оказанию помощи обманутым дольщикам объекта, расположенного по улице Портовиков в городе Туапсе.

Для решения данного вопроса администрацией Туапсинского района и депутатом был разработан механизм обеспечения прав пострадавших граждан – это предоставление земельных участков под ИЖС и квартир у других застройщиков.

На сегодняшний день, из 26 человек, 8 уже получили земельные участки, 1 квартира была предоставлена в собственность, 4 человека заключили договоры долевого участия у нового застройщика, компании ООО «Империал Коммерц».

10 ноября 2019 года была проведена рабочая встреча на которой была достигнута договоренность о заключении договоров долевого участия еще с 5 дольщиками. Им были розданы договоры долевого участия для изучения и подписания. Ориентировочный срок завершения строительства объекта – 2 квартал 2020 года.

«Благодаря своевременно принятым решениям, и формированию четкого алгоритма действий, мы сможем поэтапно решить вопрос долевого строительства в Туапсинском районе» - подчеркнул Владимир Синяговский на встрече с избирателями.