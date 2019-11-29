Зачем оформлять кредитную карту?

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Каждый современный человек должен задуматься над оформлением кредитной карты. Речь идёт о популярном платёжном инструменте, на котором находятся наличные средства банка.

Оформить кредитную карту Тинькофф может практически каждый трудоспособный гражданин. Клиент получает доступ к использованию предоставленного лимита без ограничений, иногда даже без процентов, в рамках некоторого промежутка времени. А также массу дополнительных бонусов.

Расплачиваясь кредиткой, клиент использует средства банка. В дальнейшем он должен будет их вернуть на определённых условиях. Последние определяются исходя из тарифа или программы. Если следовать установленным правилам, то кредитная карта может стать незаменимым помощником. Она исключает необходимость постоянно обращаться в финансовое учреждение или к близким за денежной помощью. Можно самостоятельно контролировать ситуацию.

Иногда для оформления карты даже нет необходимости посещать банк. Все манипуляции присутствует возможность провести в режиме онлайн. В некоторых случаях посредством кредитной карты можно даже зарабатывать, если класть на неё средства выше установленного лимита.

Посредством кредитной карты можно расплачиваться где угодно. Это может быть и интернет-магазин, и стационарная точка продаж, и ресторан и торговый центр и аптека. Главное, чтобы торговая точка поддерживала возможность оплачивать товары и услуги без участия наличных средств. Иногда потребители могут рассчитывать на возврат некоторого количества средств. Речь идёт о кэшбэке.

Для магазина или центра оказания услуг гораздо удобней, когда клиент расплачивается картой. В этом случае нет необходимости давать сдачу. Потребители могут рассчитывать на лояльное к себе отношение и приятные бонусы. Точкам продаж совершено не важно, какой картой располагает клиент, дебетовой или кредитной.

С кредитной картой можно чувствовать себя гораздо уверенней и спокойней. Она способна выступить в качестве своеобразной «палочки-выручалочки». Неудобства могут возникнуть лишь в том случае, если несвоевременно возвращать средства.

Евгений Счастливый