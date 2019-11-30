В 2020 году прожиточный минимум пенсионера в Краснодарском крае составит 9 258 рублей

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Управление ПФР в Новороссийске информирует. С 1 января 2020 года величина прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае составит 9 258 рублей.

Именно такой прожиточный минимум пенсионера установлен Законом Краснодарского края от 11 ноября 2019 года № 4164-КЗ. В случае если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигнет 9 258 рублей, то с 1 января 2020 года ему будет осуществляться федеральная социальная доплата к пенсии до этой величины.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат: пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая набор социальных услуг), иные региональные меры социальной поддержки, установленные в денежном выражении, а также денежные эквиваленты предоставляемых мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Размер федеральной социальной доплаты индивидуален для каждого неработающего получателя пенсии, в зависимости от того, какой именно суммы не хватает до прожиточного минимума.

При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат размер федеральной социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения либо ее выплата прекращается в случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера превышает величину прожиточного минимума.

Напомним, что согласно изменениям, внесенным в апреле 2019 года в федеральный закон «О государственной социальной помощи» и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ.

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Добавим, что при поступлении на работу пенсионер, получающий федеральную социальную доплату, обязан проинформировать об этом территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. Выплата доплаты на период работы будет приостановлена. В противном случае Пенсионный фонд обязан удержать излишне выплаченные суммы федеральной социальной доплаты.

После прекращения трудовой деятельности пенсионер вновь приобретает право на соцдоплату. Для возобновления выплаты федеральной социальной доплаты пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда.

К сведению: в г.Новороссийске федеральную социальную доплату к пенсии получают свыше 8 тысяч неработающих пенсионеров.