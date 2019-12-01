РПЦ раскритиковала предлагаемые правила медосмотра водителей

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Обязательный тест на алкоголизм перед получением прав церковь не одобряет. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» 30 ноября.

По мнению иерарха, прохождение таких тестов заранее предполагает некую «презумпцию вины».

«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик?» — отметил Иларион.

По его мнению, так можно дойти до абсурда и ввести тесты на участие в убийстве, в воровстве, в прелюбодействе.

Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября. Предполагалось, что автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ, а также маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

21 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей. В этот же день Минздрав принял решение отложить дату вступления в силу нового порядка медосмотра для водителей. В тот же день член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский выразил мнение, что предлагаемый порядок освидетельствования нуждается в доработке.

Источник: https://iz.ru/949346/2019-12-01/rptc-raskritikovala-predlagaemye-pravila-medosmotra-voditelei