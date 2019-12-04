Особенности и преимущества полипропиленовых труб

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Технологии стремительно развиваются, благодаря чему появляется всё больше новых материалов, которые по параметрам существенно превосходят предшественников. Поэтому на смену устаревшим трубам из металла приходят новые изделия, изготовленные из полимерных составов.

Наиболее распространённым материалом для отопления и водоснабжения выступает полипропилен. Трубы ППР обладают многочисленными преимуществами, поэтому часто используются в канализационных и отопительных коммуникациях. На странице https://ingplast.ru/truba-polipropilenovaya-ppr-rosturplast/ трубы ППР представлены в широком ассортименте.

Особенности применения

Полипропиленовые трубы активно используются при монтаже коммуникационных систем жилых домов, общественных, технических и производственных объектов. Кроме водоснабжения с их помощью осуществляется подача воды для отопления, орошения, пожарных систем, тёплых полов и так далее.

Трубы ППР в отоплении

Широкое распространение материал получил за счёт следующих характеристик:

огромному периоду эксплуатации

небольшому весу конструкций, не нуждающихся в дополнительных опорных элементах;

низкому коэффициенту теплопотерь;

высоким параметрам звукоизоляции;

отсутствием конденсата внутри трубы и минимальными осадками;

стойкостью к температурным скачкам;

устойчивостью к коррозийным процессам;

скоростью монтажа и неприхотливостью в уходе.

Несмотря на многочисленные плюсы ППР труб, нужно помнить о следующем: полипропилен может разрушаться при продолжительном воздействии ультрафиолета, поэтому при осуществлении внешнего монтажа предполагает дополнительной защиты.

К тому же неармированные трубы имеют высокие параметры линейного расширения, поэтому при температуре воды более +60 могут деформироваться. В итоге, речь идёт о нарушении внешних параметров трубопровода, а также разрушении отделки.

Качественный полипропилен способен противостоять высоким температурам, но непродолжительное время. Если же ситуации носят регулярный характер, рекомендуется осуществить замену трубопровода подходящими материалами.

Евгений Счастливый