Донный грунт будут использовать для защиты от паводков

/Официальные новости/

Соответствующий закон приняли сегодня депутаты Государственный Думы в третьем чтении. При строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений будут использовать донный грунт, правила использования определит Правительство РФ.

Использование донного грунта для создания морского порта и расширения его территории, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к объектам инфраструктуры морского порта, также будет осуществляться в установленном правительством порядке.

Год назад данный вопрос поднимали избиратели Геленджика на приеме депутата Госдумы РФ Владимира Синяговского. Проделана огромная работа депутатского корпуса с администрацией Краснодарского края.

«Принятый закон поможет привлечь бизнес к участию в проектах по очищению и оздоровлению водных объектов. Он позволит использовать донных грунт на свое усмотрение, к примеру, на развитие инфраструктуры или строительство дорог. Исключением станет запрет на использование грунта, добытого со дна водных объектов, если в нем содержатся полезные ископаемые. Внесенные изменения в Водный кодекс помогут увеличить протяженность расчистки русел рек, восстановить экосистему водных объектов, а также углубить морское дно, что повысит безопасность судоходства. Кроме этого, донный грунт можно будет использовать для предотвращения паводков и наводнений, использовать в проектах по берегоукреплению», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.