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В Государственную Думу внесен законопроект, запрещающий на территории РФ торговлю сосательными и жевательными смесями содержащими никотин и его производные, в том числе запрещено торговать «насваем» и «снюсом».

К истории вопроса: в 2015 году уже были приняты поправки в Федеральный Закон, запрещающие торговлю некоторыми табачными изделиями. Однако законодательная формулировка оказалась неполной и в связи с этим в продаже появились никотиносодержащие смеси в которых нет табака, но зато есть повышенная концентрация синтетического никотина. Между тем, эксперты считают, что такие курительные эрзацы приносят ещё больший вред здоровью и в силу своей дешевизны и доступности уже сегодня стремительно распространяются среди подростков.

Авторы поправок предлагают внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и существенно повысить размер штрафов для лиц, нарушающих законодательство. Если закон будет одобрен ГД, штраф для граждан составит от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Для должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

— В последнее время на мое имя приходит очень много обращений от избирателей, которые просят остановить продажу ядовитых, для молодого организма, никотиносодержащих смесей. Внесенный законопроект социально востребован и отвечает пожеланиям граждан, — считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», Владимир Синяговский. – Поправки в Административный кодекс направлены на охрану здоровья молодого поколения. Они в первую очередь находятся в группе риска. Ведь эта гадость вызывает практически моментальное привыкание и разрушающе действует на неокрепший организм. Не буду перечислять все заболевания, вызываемые «снюсом», скажу только, что онкология и болезни сердечнососудистой системы входят в их число. У нас на Кубани во время личных приёмов ко мне, как к депутату неоднократно обращались родители с просьбой помочь в борьбе с этим злом. Причём ситуация острая не только в больших городах, но и в станицах. Знаю, что казаки проводят рейды по торговым точкам, выявляя торговцев этим зельем. Но им, как и правоохранительным органам, нужна соответствующая законодательная база. Думаю, что после одобрения поправок в Государственной Думе, краевой парламент примет свой региональный Закон, учитывающий местную специфику.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/12/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D1%80/