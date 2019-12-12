На решение проблем двух с половиной тысяч дольщиков из 9 регионов выделено 3,9 млрд руб. бюджетных средств

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Решение идет о восстановлении прав более 2,4 тыс. граждан, не получивших квартиры в более 40 недостроенных домах. Соответствующее решение принял в среду наблюдательный совет Фонда защиты дольщиков.

Как сообщает пресс-служба ДОМ.РФ, на заседании наблюдательного совета Фонда, проходившего под председательством замглавы Правительства РФ Константина Чуйченко, было принято решение завершить строительство в общей сложности 21 проблемного дома, которые находятся:

• в Ленинградской области (застройщик «Навис»);

• в Республике Чувашия (застройщики «Победа» и «Кратонстрой»);

• в Тамбовской области (застройщик «Звезда-2»).

На решение данной задачи потребуется 2,5 млрд руб. В результате ключи от квартир получат более 1,4 тыс. обманутых дольщиков.

По другим двадцати домам-долгостроям члены набсовета решили, что будет более целесообразным выплатить дольщикам денежные компенсации.

Речь идет о долгострое от девяти девелоперов в шести субъектах РФ: Саратовской, Ярославской, Ленинградской, Калининградской, Ивановской и Оренбургской областях.

Здесь с помощью денежного возмещения будут восстановлены права более 900 граждан, при этом объем финансирования на выплату соответствующих компенсаций составляет 1,4 млрд руб.

В каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости 1 кв. м в сопоставимых по расположению и классовости домах, но не меньше средств, потраченных дольщиками в рамках ДДУ.

Напомним, что в соответствии с 218-ФЗ и принятым минувшим летом 151-ФЗ наблюдательный совет Фонд защиты дольщиков, рассматривает, кроме достройки проблемных домов, вариант выплаты компенсаций обманутым дольщикам.

Это вариант может быть реализован в случае, если строительная экспертиза покажет, что достраивать дома экономически нецелесообразно. Выплата возмещений возложена на дочернюю структуру госкомпании ДОМ.РФ в лице Банка ДОМ.РФ.

Как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, в ходе первого заседания наблюдательного совета Фонда, состоявшегося в ноябре, было принято решение о выплате денежных компенсаций обманутым дольщикам 31 дома-долгостроя, которые расположены в семи субъектах РФ.

«На сегодняшний день выплаты по решению первого наблюдательного совета стартовали в Саратовской области, а в Ивановской области и Красноярском крае начался прием заявлений для осуществления выплат», — сообщил в ходе второго заседания набсовета генеральный директор Фонда защиты дольщиков Олег Говорун.

По его словам, до конца текущего года планируется подготовить для рассмотрения наблюдательным советом еще более 150 недостроенных домов из около трех десятков регионов, где количество обманутых дольщиков превышает 9 тыс. человек.

На восстановление имущественных прав этих людей (через достройку проблемных домов или выплату денежной компенсации) на 2019 год Фонду предоставлено из федерального бюджета 32,5 млрд руб.

Источник: https://erzrf.ru/news/na-resheniye-problem-dvukh-s-polovinoy-tysyach-dolshchikov-iz-9-regionov-vydeleno-39-mlrd-rub-byudzhetnykh-sredstv?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=221392577