Генпрокурор проявил себя генадвокатом

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Юрий Чайка вступился за сбежавших на Украину.

Генпрокурор России Юрий Чайка вынес беспрецедентное решение, лично прекратив уголовное дело. Речь идет о преследовании двух фигурантов «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — тамбовских предпринимателей Михаила Ершова и Валерия Наумова. Следственный комитет России (СКР) обвинял их в особо крупном мошенничестве и неуплате налогов. После трех безуспешных обращений надзорного ведомства в СКР, его глава сам отменил постановление о привлечении коммерсантов к ответственности за якобы имевшее место хищение. Впрочем, вернуться в Россию находящиеся в розыске бизнесмены пока не могут, так как обвиняются еще и в неуплате налогов, а их заочные аресты не отменены.

О прекращении уголовного преследования по обвинению в мошенничестве Михаила Ершова и Валерия Наумова “Ъ” сообщил общественный представитель бизнес-омбудсмена адвокат Дмитрий Григориади. Именно он в начале 2018 года являлся одним из составителей «лондонского списка» Бориса Титова, проводил встречи с предпринимателями, желающими вернуться из-за рубежа, консультировался с представителями правоохранительных органов и т. д. По его словам, дело господ Ершова и Наумова давно было на контроле у уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Михаил Ершов, зять депутата Госдумы, члена ЦИК КПРФ Тамары Плетневой, являлся учредителем расположенного в Тамбовской области ООО «Уваровский маслозавод-элеватор», а второй обвиняемый — гендиректором предприятия, которое было создано с нуля еще в 2010 году. Проблемы у бизнесменов начались в 2017 году, когда их заподозрили в незаконном возмещении из бюджета якобы переплаченного НДС на 2 млн руб. Расследование Следственного управления СКР по Тамбовской области сопровождалось обысками и изъятием документов, которые проводились при поддержке бойцов спецназа.

Позже следователи на основе информации ФНС заподозрили руководителей маслозавода в двух случаях неуплаты налогов в 2012–2014 и 2015–2016 годах, когда они якобы занижали в декларациях размер НДС.

В результате бизнесменов обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуплате налогов также в особо крупном размере — более чем на 144 млн руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сами предприниматели своей вины не признавали, настаивая, что их просто выдавливают из бизнеса. Дожидаться задержания они не стали, уехав вместе с семьями на Украину. Их объявили в розыск, а суд заочно арестовал.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4188972?fbclid=IwAR21SVlIp1F4Ysx7CwUFuHV3mKKa0B5Y-04yuDgTMBmVa-YprFvuJeq8dRk