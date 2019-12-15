Итоговый рейтинг городов по качеству жизни в 2019 году: лидеры — Тюмень, Геленджик и Ейск

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Самые комфортные российские города 2019 года были определены по итогам опроса 90 000 респондентов, который проводил портал недвижимости Domofond.ru. Россияне оценили качество жизни в своих городах по 11 критериям. На основе этих оценок был составлен финальный рейтинг.

Первое место среди 200 городов заняла Тюмень со средним баллом 7,5 из 10 возможных. По отдельным критериям лидируют небольшие города: краснодарский Ейск — самый безопасный и с лучшими службами ЖКХ, а Кудрово в Ленобласти — по качеству магазинов у дома и инфраструктуры для спорта и отдыха. Лидер прошлых лет Грозный сохранил звание города с самыми доброжелательными соседями, лучшими дорогами и парковками. Москвичи больше всех довольны детской инфраструктурой.

За год список из десяти городов с самыми высокими оценками местных жителей за год существенно изменился. В 2019-м на первое место по среднему баллу вышла Тюмень: она получила 7,5 балла. В 2018 году город занимал третье место, уступая Геленджику и Анапе. На вторую позицию сдвинулся Геленджик с 7,3 балла. За год средняя оценка здесь уменьшилась на 0,9. Третья строчка рейтинга у Ейска. Город незначительно уступил Геленджику и благодаря росту среднего балла за год смог занять третье место в общем рейтинге. Столица Чеченской Республики на четвертом месте с 7,2 баллами: город тоже поднялся в рейтинге, оказавшись в топ-10.

Последнее место в первой десятке занял Калининград с 6,9 балла. Он незначительно отстает от Ставрополя, Королева и Мытищ. И от столицы: Москва в этом году получила 7 баллов.

Источник: Пресс-служба портала Domofond.ru