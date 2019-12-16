В Новороссийске ввели курортный сбор

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Глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко разместил в социальных сетях информацию об итогах заседания городской думы.

"Сегодня принял участие во внеочередном заседании городской Думы города.

На повестке стоял вопрос о включении муниципального образования город Новороссийск в территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.

Депутаты поддержали предложение в рамках данного эксперимента установить курортный сбор в размере 10 рублей в сутки с одного физического лица, достигшего совершеннолетия, проживающего в объекте размещения более 24 часов.

Период действия эксперимента на территории Новороссийска - с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2022 года. От его уплаты освобождены россияне, относящиеся к 19 льготным категориям, и все жители Краснодарского края. Вырученные деньги будут направлены на развитие курортной отрасли города.

Сбор в 10 рублей в сутки уже взимается в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Геленджике и четырех поселениях Туапсинского района.

За девять месяцев текущего года в Краснодарском крае было собрано почти 170 млн рублей курортного сбора, что на 10% больше установленного годового плана.

Контроль за выполнением настоящего решения новороссийских депутатов возложен на председателя постоянного комитета городской Думы по вопросам курорта, туризма и спорта И.Г. Канакиди и заместителя главы муниципального образования В.В. Цыбаня."

Источник: https://www.instagram.com/?hl=ru