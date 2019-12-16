Зимняя резина

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Госавтоинспекция города Сочи напоминает, что с 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в соответствии с которым в зимнее время года (с 1 декабря по 1 марта) транспортные средства обязаны быть укомплектованы зимними или всесезонными шинами, все без исключения колеса.

При несении службы инспекторы ГИБДД проверяют не только наличие соответствующих шин на колесах, но и глубину протектора колес транспортных средств, так как это напрямую связано с возможным ухудшением сцепных качеств колес автомобилей, а значит влияет на безопасность дорожного движения.

Полицейские разъясняют водителям, что установка зимних шин только на одну ось ничего не даст! Традиционное заблуждение многих автомобилистов в том, что они обезопасят себя и немного сэкономят, поставив зимнюю “резину” только на ведущую ось на самом деле подобная установка в разы увеличивает вероятность неуправляемого заноса из-за разных сцепных качеств колес с поверхностью дороги.

Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УВД по г. Сочи Васильев Алексей Геннадьевич: Госавтоинспекция города Сочи напоминает, что согласно Правил дорожного движения в зимний период водители должны эксплуатировать транспортные средства с использованием зимней резины. Рекомендуем участникам дорожного движения заменить летнюю резину на зимнюю или всесезонную.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи