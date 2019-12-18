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Из магазина в Лабинском районе изъята продукция без документов

Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведена внеплановая выездная проверка ИП Алферова Д.В., осуществляющего деятельность по хранению и реализации  продукции животного происхождения.

Из анализа предоставленных документов установлено, что на поступившую ранее в оборот продукцию животного происхождения, а именно: бедро цыпленка бройлера для жарки, общим весом 13 кг, не предоставлены ветеринарно-сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода.

Вышеизложенное является нарушением: п. 1 ст. 2.3 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; п.п. 2, 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утв.  Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 года № 589.

По данному факту был составлен административный материал по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ. Наложен штраф в размере 3000 рублей.  Данная продукция изъята из оборота и уничтожена.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Официальные новости

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