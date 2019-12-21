На Кубани местной жительнице предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства

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Следствием установлено, что 35-летняя жительница города Сочи вопреки утвержденной проектной документации на строительство возвела на земельном участке, предназначенном для частной двухэтажной застройки, многоквартирный дом и разместила объявления о продаже жилья по договорам долевого участия. В настоящее время, не введенное в эксплуатацию строение, решением суда признано незаконным и подлежит сносу.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленницу по месту ее проживания в городе Сочи.

На основании собранных следствием доказательств женщине предъявлено обвинение в инкриминируемом ей противоправном деянии.

В настоящее время следствие устанавливает потерпевших от действий обвиняемой.

Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всем, кто обладает информацией о фактах противоправной деятельности обвиняемой просьба сообщить по телефону 8-988-666-66-39.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю