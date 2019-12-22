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Выплата пенсии в новогодние праздники

Управление ПФР в городе-герое Новороссийске информирует.

В связи с предстоящими новогодними праздниками доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни января 2020 года в отделениях почтовой связи города Новороссийска Краснодарского края будет организована по следующему графику:

Выплатные дни

За какие числа

3 января 2020 года

3, 4

4 января 2020 года

5, 6

5 января 2020 года

-

6 января 2020 года

на кассе отделений почтовой связи

7 января 2020 года

-

8 января 2020 года

7, 8

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.

К сведению: в настоящее время в городе-герое Новороссийске проживает свыше 103,0 тыс. получателей пенсий, из них: 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.

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Категория: Новости / Официальные новости

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Выплата пенсии в новогодние праздники

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