Выплата пенсии в новогодние праздники
Управление ПФР в городе-герое Новороссийске информирует.
В связи с предстоящими новогодними праздниками доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни января 2020 года в отделениях почтовой связи города Новороссийска Краснодарского края будет организована по следующему графику:
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Выплатные дни
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За какие числа
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3 января 2020 года
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3, 4
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4 января 2020 года
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5, 6
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5 января 2020 года
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-
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6 января 2020 года
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на кассе отделений почтовой связи
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7 января 2020 года
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-
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8 января 2020 года
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7, 8
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.
График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.
К сведению: в настоящее время в городе-герое Новороссийске проживает свыше 103,0 тыс. получателей пенсий, из них: 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.
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