Выплата пенсии в новогодние праздники

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Управление ПФР в городе-герое Новороссийске информирует.

В связи с предстоящими новогодними праздниками доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни января 2020 года в отделениях почтовой связи города Новороссийска Краснодарского края будет организована по следующему графику:

Выплатные дни За какие числа 3 января 2020 года 3, 4 4 января 2020 года 5, 6 5 января 2020 года - 6 января 2020 года на кассе отделений почтовой связи 7 января 2020 года - 8 января 2020 года 7, 8

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.

К сведению: в настоящее время в городе-герое Новороссийске проживает свыше 103,0 тыс. получателей пенсий, из них: 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.