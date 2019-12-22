Бизон будет производить в Ростовской области самоходные опрыскиватели нового поколения

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В 2020 году компания «Бизон» приступит к производству в Ростове-на-Дону инновационных самоходных опрыскивателей Imperador моделей 4000 и 3000 (единственные в мире машины с центральным расположением штанг).

Предприятие уже получило лицензию бразильской фирмы Stara и сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). Теперь современная техника для аграриев станет доступней. Ведь приобрести ее можно, используя механизмы льготного кредитования и региональные программы субсидирования.

Источник: пресс-служба