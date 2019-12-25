Вениамин Кондратьев: «Мы перевыполнили задачу, которую ставили в начале года и собрали 320 млрд рублей собственных доходов»

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В Краснодаре подводят итоги работы органов исполнительной власти края за 2019 год. В совещании под председательством губернатора участвуют депутаты Госдумы Константин Затулин, Владимир Синяговский, Наталья Костенко, депутаты ЗСК края, вице-губернаторы, главы муниципалитетов, руководители министерств и ведомств региона.

Открывая заседание, глава Кубани подчеркнул, что лучший показатель самочувствия края – это экономика. Бюджет региона в этом году составит 365 млрд рублей.

– Мы перевыполнили задачу, которую ставили в начале года и собрали 320 млрд рублей собственных доходов, вместо планируемых 300 млрд. В этом результате есть вклад каждого из вас – депутатского корпуса, краевых и муниципальных органов власти, общественности, – отметил губернатор.

По его словам, самой успешной стала сфера АПК – рост 106,1%. Прибавила и промышленность – 104,2%. Ожидается, что по итогам года курорты края посетят свыше 17 млн человек.

– В каждой отрасли есть резервы, и их нужно использовать. Цель – к 2030 году собрать в бюджет 600 млрд рублей, – заметил глава региона.

Он также подчеркнул, что взят хороший старт в реализации нацпроектов. В следующем году финансирование увеличится на треть, задач будет больше.

Среди основных направлений работы в будущем губернатор назвал развитие реального сектора экономики, наращивание мер поддержки МСП, фермеров, предприятий, благоустройство территорий.

– Важно, что бы финансовые результаты мы трансформировали в видимый результат, ощутить который сможет каждый житель Кубани, – призвал Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, заметил, что развитие края в целом невозможно оценить без учета работы депутатского корпуса. По предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня край был признан одним из самых активных регионов по количеству внесенных законопроектов.

– В 2019 году принято 247 законов, 687 постановлений. За этими цифрами широкий пласт работы, регулирующей правоотношения в экономике и социальной сфере, – сказал председатель кубанского парламента.

Были приняты различные нормативные акты в отношении отдельных отраслей АПК, закон о развитии органической продукции – он вступит в силу с 1 января 2020 года. Важное решение касалось изменений в Градкодексе: депутаты поддержали инициативу губернатора об ограничении застройки прибрежной зоны. Принят закон о субсидировании авиаперевозок, призванный увеличить приток отдыхающих на курорты. Внесены корректировки в закон о развитии МСП, направленные на поддержку социального предпринимательства. И эта работа будет продолжена в следующем году, заверил председатель ЗСК.

Глава региона поблагодарил кубанский парламент за совместную работу и поддержку.

– Я благодарен депутатам за командный стиль работы и конструктивный подход, – заключил Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края