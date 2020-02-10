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Новороссийск ждет премьеру балета "Чиполлино" в сопровождении симфонического оркестра

В городе-герое Новороссийск появился первый симфонический оркестр "Симфония Новороссийска". Репетиции проходят в помещении "Школы балета Лилии Запашной". Премьера выступления оркестра состоится в начале апреля. В кассах гортеарта уже в продаже появились билеты.

Чиполлино — балет в трёх актах Карена Хачатуряна. Либретто Геннадия Рыхлова по сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Первая постановка была осуществлена в Киевском театре оперы и балета в 1974 году. Сейчас балет включен в репертуар Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Краснодарское творческое объединение "Премьера" гордится своей постановкой. Балет могут увидеть и жители Самары.

"Мы хотим подарить жителям и гостям города Новороссийска минуты счастья общения с великой классической музыкой, - поделилась Юлия Косякова. - В планах оркестра первая премьера в начале апреля!"

На прослушивания приглашаются музыканты, в том числе преподаватели музыкальных школ и училища.

График прослушиваний уточняйте по телефону +7-988-769-37-77.

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Категория: Новости / Официальные новости

  1. Ирина 28.01.2020 07:59 Ответить
    Как это-запретить???Никто не может запретить творческую деятельность!Наоборот,такие объединения способствуют профессиональному развитию самих музыкантов, повышению культурного уровня населения ,привлекают молодежь.Ставят наш город на ступень выше,что может быть только плюсом в копилку муниципалитета.
    На самом деле-это Событие в Новороссийске и его необходимо поддерживать и развивать!
  2. Евгения 11.01.2020 12:37 Ответить
    Ура! Наконец-то! В музшколе им. Гергиевой новость об оркестре восприняли позитивно. Мы за!
  3. Правдоруб 10.01.2020 21:32 Ответить
    Интересно, а кто запрещает преподавателям музыкальных школ города участвовать в составе оркестра? управление культуры или руководители школ?
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