Новороссийск ждет премьеру балета "Чиполлино" в сопровождении симфонического оркестра

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В городе-герое Новороссийск появился первый симфонический оркестр "Симфония Новороссийска". Репетиции проходят в помещении "Школы балета Лилии Запашной". Премьера выступления оркестра состоится в начале апреля. В кассах гортеарта уже в продаже появились билеты.

Чиполлино — балет в трёх актах Карена Хачатуряна. Либретто Геннадия Рыхлова по сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Первая постановка была осуществлена в Киевском театре оперы и балета в 1974 году. Сейчас балет включен в репертуар Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Краснодарское творческое объединение "Премьера" гордится своей постановкой. Балет могут увидеть и жители Самары.

"Мы хотим подарить жителям и гостям города Новороссийска минуты счастья общения с великой классической музыкой, - поделилась Юлия Косякова. - В планах оркестра первая премьера в начале апреля!"

На прослушивания приглашаются музыканты, в том числе преподаватели музыкальных школ и училища.

График прослушиваний уточняйте по телефону +7-988-769-37-77.