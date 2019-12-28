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В рамках региональной недели Владимир Синяговский провел прием в геленджикском местном отделении партии «Единая Россия». Один из вопросов касался безопасности дорожного движения, в части установки пластиковых столбиков разграничивающих полосы движения.

В муниципалитете эта тема актуальна, в частности, на дороге, ведущей к курортному селу Дивноморское, там ежегодно случаются тяжелые ДТП.

Депутат Госдумы взял вопрос на контроль.

«Вопросы безопасности, пожалуй, самые важные в любом деле. Здесь, в первую очередь должна быть водительская дисциплина, которая зачастую нарушается, что и приводит к печальным последствиям. Несмотря на безответственность некоторых водителей, мы со своей стороны должны сделать максимум. Дорога не прощает ошибок», - подытожил Владимир Синяговский.