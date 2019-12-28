Управление ПФР в городе Новороссийске информирует...

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С 1 января 2020 года размер материнского (семейного) капитала 466,6 тыс.руб.

Для поддержки семей с двумя и более детьми государство с 2007 года реализует специальную программу - материнский (семейный) каптал.

Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году будет проиндексирован и составит 466 617 рублей.

Также на 3% будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.

Кроме того, со следующего года изменятся правила распоряжения средствами материнского (семейного) каптала на получение ежемесячной денежной выплаты.

Напомним, на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала имеют право семьи, в которых, начиная с 1 января 2018 года, рожден или усыновлен второй ребенок, а также доход семьи за последние 12 месяцев составляет не более полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе.

Начиная с 2020 года, право на такую выплату приобретут семьи, у которых доход на каждого члена семьи не будет превышать уже двух прожиточных минимумов трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе. Таким образом, среднедушевой доход на каждого члена семьи в Краснодарском крае в 2020 году не должен превышать 24 060 рублей.

Также будет увеличена продолжительность выплаты – со следующего года родители смогут ее получать, пока ребенку не исполнится три года (вместо полутора лет в 2019 году).

Размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в 2020 году составит 10 639 рублей.

Обращаем внимание! Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. После этого владельцу сертификата необходимо подать новое заявление о назначении выплаты - сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. С новым заявлением также предоставляются необходимые документы. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте ПФР.