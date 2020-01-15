Дата прекращения действия санитарно-защитных зон перенесена с 1.01.2020 на 1.01.2022

/Официальные новости/

На официальном портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 27 декабря 2019 года №455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с 455-ФЗ, вступившим в силу 31 декабря 2019 года:

• до 1 января 2030 год продляется срок применения правил закона при подготовке и утверждении документации по планировке территории, резервировании земель, предоставлении и изъятии земельных участков, установлении сервитутов;

• изменен порядок расчета размера возмещения собственникам земельных участков стоимости изымаемого имущества — с 1 января 2020 года стоимость изымаемого имущества определяется на день, предшествующий принятию решения об изъятии земельного участка — с учетом возможного изменения рыночной стоимости имущества;

• исключено требование о государственной регистрации решения об изъятии недвижимого имущества;

• изменена дата прекращения действия санитарно-защитных зон — с 1 января 2020 года на 1 января 2022 года.

В соответствии с 455-ФЗ власти Москвы до 1 января 2025 года вправе принять следующие решения в отношении земельных участков, находящихся в собственности города или государственная собственность на которые не разграничена:

• об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

• об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

• об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка без проведения торгов.

Источник: https://erzrf.ru/news/data-prekrashcheniya-deystviya-sanitarno-zashchitnykh-zon-perenesena-s-1012020-na-1012022?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=224154801