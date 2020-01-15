Правительство России в полном составе уходит в отставку. Медведеву предложили должность зампреда Совбеза

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Сообщается, что Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина. Дальнейшее решение по составу будет принимать президент.

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты, — сказал президент на встрече с кабинетом министров, — Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме».

Глава государства предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. На этом посту он будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности.

Источник: https://novayagazeta.ru/news/2020/01/15/158308-medvedev-pravitelstvo-rossii-v-polnom-sostave-uhodit-v-otstavku?utm_source=push