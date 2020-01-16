В ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю открыт новый швейный участок

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Финансовая прибыль, получаемая от всех видов производственной деятельности Центра трудовой адаптации осужденных ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю, была направлена на закупку современного оборудования и организацию в исправительном учреждении дополнительного швейного участка.

Открытие нового швейного участка позволило исправительному учреждению обеспечить оплачиваемой работой 30 осужденных, заключить производственные контракты и нарастить объемы выпуска продукции.

В данный момент в ИК-14 выполняется крупный заказ на пошив партии летних и утепленных рабочих костюмов. В перспективе планируется открыть еще один швейный участок и расширить ассортимент выпускаемой швейной продукции для сторонних заказчиков и внутрисистемных нужд.

Следует отметить, что создание дополнительных рабочих мест для осужденных за счет технического перевооружения и ввода новых производственных мощностей, является приоритетом в деятельности учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю. Обучение рабочим специальностям проходит как непосредственно на рабочих местах, так и в действующих в уголовно-исполнительной системе региона профессиональных училищах. Получаемые осужденными профессиональные навыки помогают им быстрее адаптироваться в обществе после освобождения.

Источник: пресс-служба