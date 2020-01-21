Президент подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

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Текст Указа публикуем полностью. Он опубликован на официальном сайте Кремля.

В целях повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» постановляю:

1. Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 9 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

2. Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации.

3. Установить, что Министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

4. Установить, что:

а) руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет Правительство Российской Федерации;

б) руководство деятельностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом осуществляет Министерство финансов Российской Федерации.