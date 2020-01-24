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Владимир Синяговский: Смело воплощайте все свои мечты и идеи...

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский направил поздравления землякам с днем российского студенчества.

"Дорогие студенты! Примите самые искренние поздравления с праздником молодости, оптимизма и энергии — Днем российского студенчества!

Годы студенчества — самое яркое, насыщенное событиями время, годы зарождения самых смелых планов и начинаний. Знания поистине наиболее ценные сокровища, на которых держится весь мир, и сегодня вы, студенты, как никогда, можете находить им достойное применение и получать их в полной мере!

Энергичные, инициативные, талантливые, вы – будущее России! Уверен, вам по плечу любые вершины. Смело воплощайте все свои мечты и идеи. У вас все для этого есть! Пусть этот день пройдет для вас весело и интересно, в компании близких, друзей, коллег, которые поздравят вас от чистого сердца.

Желаю вам здоровья, благополучия, новых побед и свершений! Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Официальные новости

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