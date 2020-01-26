Изменены условия продажи «единых билетов» на проезд из Краснодара на Черноморское побережье

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С 23 января изменены условия продажи «единых билетов» на проезд из Краснодара в Сочи и в обратном направлении. Теперь продажа билетов на мультимодальные маршруты в кассах железнодорожных вокзалов Краснодар-1 и Туапсе прекращается за 15 минут до отправления автобуса.

При оформлении проездных документов на сайте и в приложении ОАО «РЖД» - за три часа до отправления автобуса.

Стоит отметить, что с 15 января по «единым билетам» в Краснодарском крае уже перевезено более 1,6 тыс. пассажиров.

Стоимость поездки на автобусе составляет 450 рублей, для детей до 12 лет действует льготный тариф — 225 рублей, а для детей до 5 лет бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе). Бесплатно пассажиры могут перевозить багаж, в том числе спортивный инвентарь (лыжи).

В расписании 6 рейсов в день в прямом и обратном направлении. Время в пути – 4 часа.

Кроме того, с 16 января перевозки по «единому билету» начались в Сочи из Горячего Ключа и обратно с пересадкой на железнодорожном вокзале Туапсе. Стоимость поездки 300 рублей, для детей до 12 лет – 150 рублей. Автобус из Горячего Ключа отправляется в 5.30 и 17.00; из Туапсе в Горячий Ключ – в 8.30 и 20.53.

Отправление автобусов осуществляется с привокзальной площади железнодорожного вокзала Краснодара и станций Горячий Ключ и Туапсе. Перевозки продлятся до 27 апреля.

Напомним, что мультимодальное сообщение было организовано для обеспечения транспортной доступности курортного направления во время капитального ремонта пути в Лысогорском тоннеле на участке Чинары – Чилипси.

Источник: пресс-служба СКЖД