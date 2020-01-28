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Владимир Синяговский: Наша общая задача - сохранить правду о Великой Победе!

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел рабочую встречу с атаманами казачьих обществ Туапсинского района и города-героя Новороссийска: Михаилом Саморуковым и Виктором Юриным. 

На встречи казачий полковник Владимир Синяговский обсудил с атаманами ход подготовки Всероссийской патриотической акции "Бескозырка-2020" и участие в ней казаков Черноморского побережья.

Виктор Юрин доложил о решении вопросов безопасности проведения многотысячной акции. А Михаил Саморуков рассказал о взаимодествии с органами местного самоуправления по организации участия в акции молодежи Туапсинского района.

"Нам надо бережно относится к памяти о героях Великой Отечественной войны. Передать знания о подвиге моряков-черноморцев подрастающему поколению. Особенно это актуально в свете попыток западных политиков переписать историю Второй мировой войны. Победил Советский народ. Красная армия спасла народы мира от нацистской чумы. Только так мы сохраним историю, а значит нашу Великую Родину,"- отметил депутат Госдумы.

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Категория: Новости / Официальные новости

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