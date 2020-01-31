Запрет на лов рыбы на Кубани!

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю доводит до сведения рыболовов-любителей, что в соответствии с п. 47.8. Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293 с 1 февраля по 1 мая 2020 года добыча водных биологических ресурсов в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах запрещена.

Граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биологических ресурсов, по незнанию или намеренно допустившие нарушение указанных требований Правил рыболовства, понесут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Причиненный водным биологическим ресурсам РФ ущерб будет исчисляться дополнительно к санкциям, установленным за совершение данного правонарушения.

Напоминаем, что Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2018 года № 1321 увеличены таксы для начисления штрафов за незаконно выловленные водные биологические ресурсы. При этом, таксы за незаконно выловленную рыбу не зависят от размера и веса экземпляра.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления