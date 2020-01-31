Ускорение экономического роста — основа выполнения социальных обязательств

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Депутат Государственной Думы ФС РФ Синяговский Владимир Ильич в период региональной недели во время планового посещения муниципального образования города Горячий Ключ ознакомился с работой АО «Завод минеральных вод «Горячеключевской».

В коллективе сложилось понимание в той части о чём говорил глава государства. Президент ясно обозначил важнейшую задачу-ускорение экономического роста, что даст возможность выполнить социальные обязательства перед обществом.

Ведущее предприятие города завод минеральных вод «Горячеключевской» — старейший на Кубани завод по производству столовой и лечебностоловой воды, безалкогольных напитков был основан в 1940 году. В 2015 году в связи с изменениями, внесенными в законодательство РФ, завод переименован в АО «Завод минеральных вод «Горячеключевской»,

Завод бутилирует минеральные воды добываемые на Псекупском месторождении под маркой «Горячий Ключ 2000». Объём отгруженных товаров собственного производства за 2019 год составляет более 345 млн.рублей.

На предприятии трудятся свыше 160 человек. Наряду с производственными достижениями большое внимание уделяется социальным вопросам.

Предприятие постоянно оказывает социальную поддержку школам, детским садам, спортивным и другим организациям. Заводу вручён сертификат «Социально ответственное предприятие РФ».

Во время посещения завода, знакомства с трудовым коллективом обсуждались изменения в Основной закон.

В работе на предприятии участвовал глава муниципального образования город Горячий Ключ Кильганкин Александр Николаевич, знакомил с трудовым коллективом и давал пояснения директор — Коробка Александр Владимирович, он же председатель Совета муниципального образования город Горячий Ключ.

Источник: http://gkgazeta.ru/2020/01/31/uskorenie-ekonomicheskogo-rosta-osnova-vypolneniya-socialnyx-obyazatelstv/