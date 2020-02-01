Чайка увидел на Северном Кавказе клановость и коррупцию

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Новый полпред президента на Северном Кавказе Юрий Чайка, недавно снятый с поста генпрокурора, встретился с глава регионов СКФО. Во время встречи Чайка обозначил коррупцию и клановость как главные препятствия на пути к развитию округа и потребовал от губернаторов честности.

«Вы должны быть со мной предельно честными и работать с полной отдачей… Я буду максимально открыт для взаимодействия и на постоянном контакте», — заявил Чайка в ходе своего выступления.

Также он сообщил, что коррупция и клановость являются главными препятствиями на пути реализации социально-экономических проектов по развитию Северного Кавказа. Бывший генпрокурор пообещал начать системную работу «по всем проблемным направлениям».

Наиболее коррумпированными сферами полпред назвал сферу освоения бюджетных средств, сферу распоряжения государственным имуществом и контрольно-разрешительную систему. Как заметил Юрий Чайка, в регионе практически не принимается никаких мер для урегулирования конфликта интересов, которые тесно связаны с клановостью.

Он также добавил, что доля коррупционных преступлений в регионах Северного Кавказа по итогам 2019 года составила 3%, что в два раза превышает средний показатель по России.

Напомним, генпрокурор Юрий Чайка лишился своего поста, уступив его замглавы СКР Игорю Краснову. Взамен президент предложил ему должность своего полномочного представителя на Северном Кавказе.

Источник: https://pasmi.ru/archive/256757/?utm_medium=live&fbclid=IwAR1Sl_ry6YG-TwGWOYM-fS7OOwqIqI77xCMWC79xkajHiefGoCzUFQgBowk