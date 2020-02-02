В Горячем ключе будет новый памятник

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Совместно с председателем совета депутатов Горячего ключа Александром Коробка депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский провел встречу с лидером общественной организации "Боевое братство" Геннадием Прилуцким.

15 февраля предстоит отметить очередную дату вывода Советских войск из Афганистана. По инициативе "Боевого братства" проведена большая работа по изготовлению и установки в центре Горячего ключа памятника участникам локальных войн. Депутат принял активное участие в сборе средств на памятник. А администрация города помогла оформить место и сделать благоустройство.

На встречи обсудили сценарный план проведения торжественного открытия памятника. Дата будет еще согласовываться.