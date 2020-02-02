/Официальные новости/

В Горячем ключе будет новый памятник

Совместно с председателем совета депутатов Горячего ключа Александром Коробка депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский провел встречу с лидером общественной организации "Боевое братство" Геннадием Прилуцким.

15 февраля предстоит отметить очередную дату вывода Советских войск из Афганистана. По инициативе "Боевого братства" проведена большая работа по изготовлению и установки в центре Горячего ключа памятника участникам локальных войн. Депутат принял активное участие в сборе средств на памятник. А администрация города помогла оформить место и сделать благоустройство.

На встречи обсудили сценарный план проведения торжественного открытия памятника. Дата будет еще согласовываться.

Просмотров: 99 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Осталось 10 дней до окончания приема заявок на соискание «Географического Оскара»

"Решение до выборов". Что ждет легкую атлетику в России?

В Новороссийске полицейские обнаружили останки советских бойцов

В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в крупном размере начальник следственного отдела МВД заключена под стражу

В Ставрополе новобранцы соединения связи приняли Воинскую присягу

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!