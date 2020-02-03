На Кубани мокрый снег в горах

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 4 февраля 2020 года:

По Краснодарскому краю: ночью и утром в большинстве районов, днем – местами осадки преимущественно в виде дождя, в предгорных и горных районах с мокрым снегом.

Местами сильные осадки, в предгорных и горных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный ночью и утром 8-13 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных пунктах 18-23 м/с; днем 5-10 м/с, местами порывы 11-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, в юго-восточных предгорьях +3…-2°; днем +3…+8°.

На Черноморском побережье: ночью и утром дождь, в Туапсинском районе временами сильный; днем местами дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 12-17 м/с, местами порывы 17-22 м/с, вечером 03.02 на участке Анапа-Геленджик порывы до 25 м/с; днем 12-14 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +5…+10°.

По Краснодару: ночью и утром временами дождь, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный ночью 10-15 м/с, временами порывы 17-22 м/с; днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +6…+8°.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»:

По Сочи: ночью дождь, временами сильный, местами гроза; днем местами слабый дождь. Местами туман, налипание мокрого снега. Ветер ночью и утром юго-восточный 12-14 м/с, местами порывы 20-25 м/с; с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +5…+10°.

В горах города Сочи выше 1500 м лавиноопасно.

Температура воды у берегов Черного моря +9…+10°, Азовского моря +2…+4°.

4 февраля 2020 года в связи с прогнозируемыми осадками, в отдельных пунктах сильными, на юго-западных, юго-восточных притоках р.Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (Сочи) – 180 см.