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Госдума отменила плановые проверки в сфере рыболовства

Госдума приняла в первом чтении законопроект Правительства о рейдовых мероприятиях в рыболовстве. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Законопроект разработан по поручению вице-премьера Алексея Гордеев. По новым правилам, плановые проверки Росрыболовства в российских внутренних водах будут заменены на внеплановые рейды. Проект закона единогласно поддержали 393 депутата.

Эта мера должна побороть браконьерство, так как не даст нарушителям возможности скрыть преступление до начала проверок. В записке к нему отмечается, что при старых правилах нарушители знали о дате проверок и могли подготовиться. Также авторы законопроекта отметили, что плановые осмотры позволят более эффективно и оперативно выявлять и пресекать нарушения. Кроме того, в правительстве считают, что проведение проверок с определённой периодичностью ведёт к «неэффективному расходованию ресурсов контрольно-надзорных органов». Это также подтвердил депутат-единорос Владимир Синяговский.

Правительство внесло этот законопроект в Думу в октябре прошлого года. Представил его глава Росрыболовства Илья Шестаков, также он был одобрен ФСБ, Минфином и Минэкономразвития.

Источник: https://rosng.ru/post/gosduma-otmenila-planovye-proverki-v-sfere-rybolovstva

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Категория: Новости / Официальные новости

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