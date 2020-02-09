Пограничники сообщают...

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В результате осуществленного траления с использованием корабельно-катерного состава Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю на участке (в зоне) ответственности в Службе в городе Ейске изъято:

сетей лессовых – 44 общей длиной 3 060 м.;

вентерей – 7 шт.;

ставных неводов – 2 ед.

В естественную среду обитания выпущено 738 экземпляров водных биологических ресурсов (осетр русский (1 шт.), севрюга (2 шт.), камбала-глосса, пиленгас, кефаль, судак, сельдь, лещ, окунь, карась).

Предотвращенный ущерб государству составил свыше 1 600 000 руб. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

В целях сохранения и сбережения положительного биологического баланса и экологического равновесия в Азово-Черноморском бассейне, Пограничное управление призывает юридических лиц и отдельных граждан к соблюдению Правил рыболовства для нашего региона.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю