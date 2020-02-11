Сотрудниками УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка передачи на режимную территорию наркотических средств и запрещенных предметов

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Родственники и знакомые подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также посторонние лица, с целью заработать, пытаются придумать различные способы доставки на режимную территорию запрещенных предметов.

В очередной раз сотрудники ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю предотвратили доставку крупной партии наркотических средств. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела ИК-11 УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району был задержан гражданин, ранее отбывавший наказание в ИК-11, который направлялся в колонию, для передачи продуктовой посылки. Во время его задержания, при досмотре пакетов с продуктами был обнаружен сверток, в котором находилось - вещество серо-зеленого цвета, растительного происхождения «Марихуана», весом 400 грамм. Данное вещество предназначалось для передачи на режимную территорию с целью распространения среди наркозависимых осужденных.

В действиях гражданина, намеревавшегося осуществить передачу свертка с наркотическими веществами на внутреннюю режимную территорию ИК-11, могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Санкция данной статьи предполагает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В этот же день при досмотре почтовой посылки предназначенной для обвиняемой находящейся в СИЗО-1 в подошве комнатных тапочек, был найден сотовый телефон.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю!