Владимир Синяговский: Предлагаемые на поправки в федеральное законодательство, которые нами рассмотрены во втором чтении, прежде всего, направлены на решение задач, связанных с обеспечением государственной безопасности

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«В чём суть проблемы? Сегодня для перевозок по дорогам грузов относящихся к категории «опасных», но необходимых для решения вопросов государственной важности требуют специального разрешения.

К этой категории относятся и военные грузы, в том числе самоходная техника. Думаю, что это неправильно. Нельзя эти грузы и технику приравнивать к обычным транспортным средствам. Здесь нужен особый подход. Бывают ситуации, когда фактор времени играет первоочередную роль.» - заключил депутат Государственной Думы России.

Авторы поправок предлагают исключить необходимость специального разрешения, а организацию движения поручить федеральным государственным органам, в которых предусмотрена военная служба, во взаимодействии с Минтрансом РФ и Госавтоинспекцией. Порядок указанного взаимодействия должен устанавливаться Правительством РФ. Это позволит значительно сократить время необходимое на решение оперативных вопросов.