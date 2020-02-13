В России отменят штрафы за использование нацистской символики без признаков пропаганды

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Госдума приняла во втором чтении проект, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о случаях, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии». На них не будут распространяться положения КоАП РФ, предусматривающие наказание в виде штрафов до 50 тысяч или административного ареста до 15 суток.

«Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон. В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Например, размещать на своих страницах в социальных сетях кадры из фильмов, плакаты, старые фотографии», — поделилась один из авторов документа Елена Ямпольская.

Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание, уверена она.

«Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем», — подчеркнула парламентарий.

Свою позицию о принятом решении в беседе с ФАН также озвучил депутат Владимир Синяговский.

«Предлагаемые нам изменения в статью Административного Кодекса РФ об ответственности за использование и демонстрацию нацисткой символики и атрибутики реализуют нормы уже принятых нами ранее законодательных актов», — напомнил Синяговский.

Он обратил внимание, что ранее к ответственности можно было привлечь даже за демонстрацию художественных и документальных фильмов и фотографий, связанных с Великой Отечественной войной.

«Ведь практически во всех этих материалах присутствуют показ нацисткой символики», — указал депутат.

«Предлагаемые нам поправки исключают из этой категории правонарушений случаи, когда свастика и другие символы нацизма используются при условии осуждения экстремизма и нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания этих явлений», — заключил член фракции «Единая Россия».

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.Документ предусматривает, что демонстрация такой символики возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма». 19 ноября законопроект, уточняющий нормы показа нацистской символики, был принят Госдумой в третьем чтении. Позднее документ одобрил Совет Федерации.

Источник: https://riafan.ru/1250130-v-rossii-otmenyat-shtrafy-za-ispolzovanie-nacistskoi-simvoliki-bez-priznakov-propagandy