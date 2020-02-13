В России отменят штрафы за использование нацистской символики без признаков пропаганды
Госдума приняла во втором чтении проект, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Согласно документу, речь идет о случаях, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии». На них не будут распространяться положения КоАП РФ, предусматривающие наказание в виде штрафов до 50 тысяч или административного ареста до 15 суток.
«Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон. В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Например, размещать на своих страницах в социальных сетях кадры из фильмов, плакаты, старые фотографии», — поделилась один из авторов документа Елена Ямпольская.
Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание, уверена она.
«Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем», — подчеркнула парламентарий.
Свою позицию о принятом решении в беседе с ФАН также озвучил депутат Владимир Синяговский.
«Предлагаемые нам изменения в статью Административного Кодекса РФ об ответственности за использование и демонстрацию нацисткой символики и атрибутики реализуют нормы уже принятых нами ранее законодательных актов», — напомнил Синяговский.
Он обратил внимание, что ранее к ответственности можно было привлечь даже за демонстрацию художественных и документальных фильмов и фотографий, связанных с Великой Отечественной войной.
«Ведь практически во всех этих материалах присутствуют показ нацисткой символики», — указал депутат.
«Предлагаемые нам поправки исключают из этой категории правонарушений случаи, когда свастика и другие символы нацизма используются при условии осуждения экстремизма и нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания этих явлений», — заключил член фракции «Единая Россия».
2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.Документ предусматривает, что демонстрация такой символики возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма». 19 ноября законопроект, уточняющий нормы показа нацистской символики, был принят Госдумой в третьем чтении. Позднее документ одобрил Совет Федерации.
Источник: https://riafan.ru/1250130-v-rossii-otmenyat-shtrafy-za-ispolzovanie-nacistskoi-simvoliki-bez-priznakov-propagandy
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