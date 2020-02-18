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Прокурор края принял участие в рассмотрении Староминским районным судом искового заявления в защиту интересов ветерана Великой Отечественной войны

18 февраля Староминским районным судом рассмотрено административное исковое заявление прокурора, предъявленное в интересах ветерана Великой Отечественной войны о признании незаконным постановления администрации муниципального образования Староминский район, которым ветерану отказано в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, об обязании администрации муниципального образования принять ветерана на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В рассмотрении дела принял участие прокурор края Сергей Табельский, выступивший в защиту интересов гражданина, 1927 года рождения, инвалида 1 группы, который по возрасту и состоянию здоровья не может самостоятельно защищать свои права в суде.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. По инициативе прокурора  решение суда обращено к немедленному исполнению. Исполнение решения суда взято на контроль прокуратурой края. Соблюдение жилищных и социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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Прокурор края принял участие в рассмотрении Староминским районным судом искового заявления в защиту интересов ветерана Великой Отечественной войны

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