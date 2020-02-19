Служба «Безопасный город» Новороссийска ежедневно обрабатывает более тысячи обращений

/Официальные новости/

Более 10 лет назад в Новороссийске начала работать служба «Безопасный город». Наш в город был в числе первых, кто успешно начал развивать практику по установке видеокамер наружного наблюдения, работе с обращениями жителей, оперативному информированию о возникающих авариных ситуациях и предоставлению горожанам информацию справочного характера.

2020 год для сотрудников МБУ «АПК Безопасный город - ЕДДС» начался со значительных перемен: усовершенствована организационно-штатная структура, завершены ремонтно-восстановительные работы, учреждение стало располагаться по новому адресу: на пересечении улиц Энгельса и Цедрика.

По словам руководителя учреждения Мурата Алтуева, за 2019 год в «Безопасный город» поступило 285 114 звонков от жителей города, это на 18% больше, чем в предыдущем. Из них на контроль поставлено 41 882 обращения, обратная связь с горожанами потребовалась в 157 155 случаях. Ежедневно специалисты центра обрабатывают около тысячи обращений. Однако в период аварийных отключений количество звонков увеличивается вдвое и даже втрое. При этом, по сравнению с 2018 годом, количество аварийных отключений в 2019 уменьшилось на 20%.

За минувший год чаще всего жители обращались по водоснабжению - более 10 000 раз, по энергоснабжению – 7000. 814 обращений поступило по работе транспорта, чаще всего жалобы пассажиров касались недостойного поведения водителей – 252 обращения. Самыми активными по частоте обращений стали жители Южного и Центрального районов. Обращаются в «Безопасный город» и посредством социальных сетей. На официальную страницу «Вконтакте» - поступило 322 обращения.

Учитывая востребованность у населения услуг «Безопасного города», считаю необходимым и дальше развивать службу и направления ее работы.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск