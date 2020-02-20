Прокуратура города Краснодара приняла меры к понуждению органов местного самоуправления к обеспечению актуализированных схем газоснабжения, электроснабжения муниципального образования г. Краснодар

С четом изложенного прокурор города в интересах неопределенного круга лиц обратился в Первомайского районного суда г. Краснодара с административным исковым заявлением к администрации о признании незаконным бездействия и обязании обеспечить наличие актуализированных схем газоснабжения, электроснабжения муниципалитета.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле.