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Прокуратура города Краснодара приняла меры к понуждению органов местного самоуправления к обеспечению актуализированных схем газоснабжения, электроснабжения муниципального образования г. Краснодар

Прокуратура города в рамках надзора за соблюдением законодательства в жилищно-коммунальной сфере установила, что вопреки требованиям законодательства администрация муниципального образования город Краснодар не обеспечила наличие актуальной схемы газоснабжения, электроснабжения муниципалитета.

С четом изложенного прокурор города в интересах неопределенного круга лиц обратился в Первомайского районного суда г. Краснодара с административным исковым заявлением к администрации о признании незаконным бездействия и обязании обеспечить наличие актуализированных схем газоснабжения, электроснабжения муниципалитета.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-goroda-krasnodara-prinyala-mery-k

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Категория: Новости / Официальные новости

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