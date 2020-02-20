Прокуратура города Краснодара приняла меры к понуждению органов местного самоуправления к обеспечению актуализированных схем газоснабжения, электроснабжения муниципального образования г. Краснодар
Прокуратура города в рамках надзора за соблюдением законодательства в жилищно-коммунальной сфере установила, что вопреки требованиям законодательства администрация муниципального образования город Краснодар не обеспечила наличие актуальной схемы газоснабжения, электроснабжения муниципалитета.
С четом изложенного прокурор города в интересах неопределенного круга лиц обратился в Первомайского районного суда г. Краснодара с административным исковым заявлением к администрации о признании незаконным бездействия и обязании обеспечить наличие актуализированных схем газоснабжения, электроснабжения муниципалитета.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-goroda-krasnodara-prinyala-mery-k
Категория: Новости / Официальные новости