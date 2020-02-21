По результатам проведенной Туапсинской межрайонной прокуратурой проверки за нарушения антикоррупционного законодательства уволены работники администрации Джубгского городского поселения

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Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в деятельности администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района.

Установлено, что при поступлении на муниципальную службу и назначении на должность начальник отдела финансирования и ведущие специалисты отдела имущественных отношений и отдела по социальным вопросам не представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Аналогичные нарушения выявлены при приеме на работу и назначении на должность начальника муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Джубгского городского поселения Туапсинского района».

По результатам рассмотрения внесенного главе администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района представления указанные лица уволены с муниципальной службы.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-rezultatam-provedennoy-tuapsinskoy-mezhrayonnoy-1