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23 февраля — выдающаяся дата для всех: кто когда-то с честью носил погоны, военную форму, кто защищал Родину с оружием в руках, и для тех, кто сегодня служит во благо своей страны, кто стоит на страже её интересов, в том числе экономических, и готов к самым решительным действиям во благо её благополучия.

Это праздник профессионалов своего дела и настоящих патриотов, для кого честь, долг и мужество – не просто слова, кто интересы общественные ставит выше личных!…

21 февраля в канун празднования Дня защитника Отечества в Новороссийской таможне состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Начальник Новороссийской таможни полковник таможенной службы Владимир Литвин выразил особые слова благодарности ветеранам таможенной службы и от всей души пожелал всем коллегам дальнейших успехов в служении России, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Председатель Совета Новороссийского отделения Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы полковник таможенной службы в отставке Владимир Гарагуля от лица ветеранов поздравил таможенников с праздником.

Сегодня, ряды таможенников пополнились. Перед лицом коллег, ветеранов таможенной службы молодые сотрудники приняли присягу на верное служение во благо Отечества. Именно им предстоит продолжить славные традиции таможенников, ответственно выполнять задачи поставленные Президентом и Правительством России, руководством ФТС.

Должностные лица и сотрудники таможни в честь праздника были поощрены правами руководителя ФТС России, начальника ЮТУ и начальника Новороссийской таможни.

Завершилась торжественная часть мероприятия праздничным концертом, который, зажигательными казачьими танцами, открыла самая маленькая участница - чемпионка Мира по народным танцам по версии ЮФО, победительница и лауреат международных и Российских танцевальных конкурсов Анастасия Обухова 9 лет, член семьи главного государственного таможенного инспектора отдела государственной службы и кадров Елены Подсекаевой.

Представительницы таможенных династий старший государственный таможенный инспектор правового отдела Дарья Хмелевская и старший государственный таможенный инспектор отдела применения системы управления рисками ЦОМиУР Юлия Тертышникова подарили коллегам музыкальные подарки. Главный государственный таможенный инспектор отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийского юго-восточного таможенного поста Марина Моисеева продекламировала стихи Роберта Рождественского.

Неожиданным сюрпризом для мужчин стала поздравительная видео открытка от женщин-таможенниц. С экрана прозвучали теплые слова поздравлений в адрес коллег.

Источник: Пресс-служба Новороссийской таможни