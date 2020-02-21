В Сочи глава Хостинского района подозревается в покушении на мошенничество

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Следственным отделом по городу Сочи краевого СКР возбуждено уголовное дело в отношении главы Хостинского внутригородского района города Сочи. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что с 29 августа 2018 года мужчина занимал должность главы Хостинского внутригородского района города Сочи. По данным следствия, летом 2019 года местный житель направил заявку на получение разрешения на индивидуальное жилищное строительство в Хостинском районе в уполномоченные органы. Поскольку длительное время ответ не был получен, он обратился к чиновнику по вопросу предоставления ему разрешения на жилое строение, которое уже возводилось и на иной объект строительства. В ходе разговора глава района, сообщил, что готов оказать содействие в решении данного вопроса, но за денежное вознаграждение - 1 миллион рублей за сохранение объекта незавершенного строительства, а 500 тысяч рублей за разрешение. Чиновник знал, что данные вопросы отнесены к компетенции департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи и в его обязанности не входят. О данном факте мужчина сообщил в правоохранительные органы. Вечером 19 февраля 2020 года заявитель встретился с фигурантом, который опасаясь быть изобличенным в совершении преступления, предложил мужчине положить деньги в определенный автомобиль, что заявитель и сделал. Распорядиться полученными деньгами он не смог, поскольку был задержан оперативными сотрудниками службы города Сочи управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сегодня, в отношении главы Хостинского внутригородского района города Сочи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю